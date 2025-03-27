Психолог Майя Голубева в беседе с сайтом RuNews24.ru раскрыла суть термина «бредкрамблинг», который обозначает нездоровую модель поведения при онлайн-знакомствах.

Как отметила эксперт, это определение происходит от английского слова «хлебные крошки» и описывает ситуацию, когда один партнер проявляет минимальный интерес к другому, поддерживая лишь иллюзию отношений, сообщили «Известия».

Основные признаки бредкрамблинга включают спонтанные сообщения, редкие звонки и ограниченное общение через социальные сети. Партнер избегает обсуждения будущего и четкого определения статуса отношений. Голубева отмечает, что причина такого поведения кроется в неуверенности в себе, когда человек поддерживает свою самооценку за счет внимания других.

Чтобы выйти из таких отношений, психолог советует осознать их нездоровый характер и понять, что каждый заслуживает уважения и ценности в партнерстве.