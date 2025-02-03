Психолог Голубева: ПТСР может привести к эмоциональной нестабильности

Посттравматическое стрессовое расстройство способно значительно ухудшить качество жизни. О реальных опасностях, связанных с этим состоянием, рассказала психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, ПТСР развивается после того, как человек пережил или стал свидетелем травмирующего события. При таком диагнозе пациенты постоянно испытывают интенсивные негативные эмоции: тревога, страх, гнев, вина, стыд, грусть и отчаяние.

Специалист отметила, что недуг может стать причиной развития гипервозбуждения, выражающегося в повышенной раздражительности. Кроме того, среди последствий — проблемы со сном, трудности с концентрацией внимания и эмоциональная нестабильность.