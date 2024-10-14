Психолог Голубева призвала родителей выстраивать с детьми четкие границы и правила поведения
Психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева в разговоре с ИА RuNews24.ru призвала родителей выстраивать с детьми четкие границы и правила поведения.
Как пояснила специалист, частой причиной непослушания у детей становится недостаток внимания со стороны взрослых.
«Если взрослые сами нарушают правила или демонстрируют неподобающее поведение, это может отразиться на поведении ребенка», — сказала Голубева.
Изменения в поведении ребенка могут также вызывать физические или психологические проблемы. В каждой ситуации ребенок должен понимать, за что его хвалят, а за что ругают, добавила психолог.
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