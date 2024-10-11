Психолог Голубева предупредила, что абьюзеры могут прибегнуть к физическому насилию
Психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева рассказала ИА RuNews24.ru, возможно ли изменение поведения абьюзеров и указала, какое поведение считается «красным флагом», требующим прекратить взаимодействие.
По ее словам, абьюз представляет собой вид насилия, при котором один человек систематически унижает и контролирует другого. Ничто не мешает стать жертвой как женщинам, так и мужчинам.
Абьюзер стремится контролировать все аспекты жизни своей жертвы, подавляя ее свободу и независимость. Он может запрещать общение с друзьями и родственниками, следить за финансами и ограничивать перемещение. Абьюзеры также используют различные формы эмоционального насилия, такие как унижения и угрозы, чтобы подорвать самооценку и сделать жертву зависимой и беспомощной.
Психолог подчеркнула, что абьюзеры могут прибегать даже к физическому насилию, включая побои и другие агрессивные действия. В процессе контроля тиран пытается отдалить жертву от ее семьи и друзей, создавая у нее чувство одиночества и беспомощности, добавили «Известия».