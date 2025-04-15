Психолог Голубева посоветовала родителям не игнорировать чувства и переживания подростков

Родители подростков часто сталкиваются с кризисами, перепадами настроения и конфликтами. Психолог Майя Голубева в беседе с сайтом RuNews24.ru поделилась советами, как правильно поддержать ребенка в этот период.

Специалист подчеркнула важность создания комфортной атмосферы общения, активного слушания и уважения личного пространства подростка. Психолог также назвала пять распространенных ошибок взрослых: контроль, критика, игнорирование чувств, сравнение с другими и авторитарное воспитание.

По мнению Голубевой, поддержка и принятие ребенка помогут ему легче пережить этот сложный этап взросления.