Психолог Голубева посоветовала родителям не игнорировать чувства и переживания подростков

Родители подростков часто сталкиваются с кризисами, перепадами настроения и конфликтами. Психолог Майя Голубева в беседе с сайтом RuNews24.ru поделилась советами, как правильно поддержать ребенка в этот период.
Специалист подчеркнула важность создания комфортной атмосферы общения, активного слушания и уважения личного пространства подростка. Психолог также назвала пять распространенных ошибок взрослых: контроль, критика, игнорирование чувств, сравнение с другими и авторитарное воспитание.
По мнению Голубевой, поддержка и принятие ребенка помогут ему легче пережить этот сложный этап взросления.
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