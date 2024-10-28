Психолог Голубева посоветовала не проявлять агрессию к собеседнику при провокации конфликта

Некоторые люди зачастую специально выводят собеседников на конфликт. Признаком провокации могут быть оскорбления и умышленное игнорирование слов другого человека. Об этом рассказала психолог Майя Голубева в интервью RuNews24.ru .

Она также отметила, что о провокации конфликта может говорить обсуждение личных качеств человека, ради того, чтобы вызвать у него вину или унизить его. Угрозы, шантаж, и давление на жалость — манипуляция, направленная на то, чтобы добиться своих целей.

При наличии как минимум одного из вышеперечисленных признаков Голубева посоветовала сохранять спокойствие и использовать технику активного слушания. При этом не стоит самим скатываться в агрессию и раздражение, а также переходить на личности, резюмировал психолог.