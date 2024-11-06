Психолог Голубева: победить синдром отложенной жизни можно, разрешив себе получение удовольствия в настоящем

Синдром отложенной жизни чаще всего проявляется у людей, которые склонны к перфекционизму, боятся неудач и стремятся к совершенству. Его можно побороть, если разрешить себе начать испытывать удовольствие в настоящем, рассказала ИА RuNews24.ru психолог Майя Голубева.
Эксперт назвала важным шагом на пути к решению проблемы осознание своих потребностей и желаний, а также определение приоритетов.
«Не помешает практиковать медитацию или другие методы релаксации для снижения уровня стресса. Если эти способы не помогут, то лучше обратиться к психологу», — сказала Голубева.
Также важно уметь говорить «нет» и устанавливать границы с другими людьми, будь это родственники или друзья.
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