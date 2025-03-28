Многие люди хотя бы раз сталкивались с нехваткой денег. Эксперты уверены, что изменить финансовое мышление и выбраться из бедности возможно. Экономист Павел Штанов и психолог Майя Голубева в беседе с «ТСН24» дали несколько советов о том, как это сделать.

Экономист считает, что причины нехватки денег могут быть следующими: фиксированный уровень доходов на фоне растущих потребностей; инфляция, снижающая покупательскую способность; кредиты, за которые надо платить проценты; отсутствие планирования и нерациональные траты.

Психолог отмечает, что проблема может заключаться в импульсивных тратах под воздействием эмоций, сравнении себя с другими людьми и стремлении жить роскошно. Кроме того, на обращение с деньгами могут влиять установки, например «деньги — зло».

Чтобы достичь финансовой стабильности, по мнению экономиста, нужно искать способы увеличить доход, найти подработку, вести учет расходов, контролировать затраты, оценивать свои экономические возможности. Психолог советует спрашивать себя перед каждой покупкой, действительно ли эта вещь нужна.