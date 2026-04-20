Психолог Голотвина рассказала, что «синдром отличницы» разрушает семейные отношения

Часто на прием к психологам приходят успешные женщины, которые чувствуют себя несчастными в браке. Они выходят замуж за «хороших мальчиков», с которыми долго встречались и строили совместные планы, но в их отношениях появляется пустота и обида. Психолог, КПТ-терапевт, профайлер и кинетик Кристина Голотвина в интервью РИАМО рассказала о причинах такого состояния.

Она объяснила, что корни «синдрома отличницы» лежат в детстве, а в российском менталитете проблема стоит особенно остро. Советское и постсоветское воспитание сформировало в людях «культуру достижения»: ребенка любят за конкретные поступки, а не просто за то, что он есть. Из-за этого у «хороших девочек» формируется установка: «Любовь = Оценка», написал «Петербургский дневник».

Во взрослых отношениях женщина бессознательно переносит модель «Школа — Учитель — Оценка», где в роли строгого педагога выступает муж. Это приводит к синдрому «Трех С»: «Спаси, Свари, Стирай». Женщина берет на себя 80% бытовых и эмоциональных обязанностей, думая, что если будет идеальной хозяйкой, то ее будут любить.

Страх ошибки, тотальный контроль, сравнение с другими и обида — все это спутники «синдрома отличницы». Но стратегия быть отличницей в любви не работает. Мужчины таких женщин уходят к «стертам» или просто закрываются в гараже.

«Отличницы» становятся несчастными и из-за того, что секс превращается в обязанность. Страсть умирает там, где есть отчетность.

В итоге идеальная женщина рядом с мужчиной заставляет его чувствовать себя вечным двоечником. Он перестает верить в свои силы и либо находит ту, с которой он «крутой», либо опускает руки и плывет по течению.