Психолог Голяк назвала спокойную маму опорой для ребенка 1 сентября

Практический психолог и семейный системный психолог Екатерина Голяк поделилась советами о том, как помочь будущему первокласснику справиться с излишними переживаниями перед началом учебного года. Об этом сообщило радио Sputnik.

По ее словам, родителям, особенно матерям, важно проявить терпение. Для ребенка начало учебы — это стрессовая ситуация, ведь ему предстоит войти в незнакомое пространство, где будут новые люди. Он интуитивно осознает это и начинает волноваться.

Спокойствие матери становится для него единственной опорой. Ей следует преодолеть свои тревоги и суету, осознав, что ребенок отправляется за знаниями и новыми впечатлениями, что является поводом для радости.

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