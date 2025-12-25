Психолог Гольдштейн призвала взрослых не бояться отпускать подростков отмечать Новый год с друзьями

Психолог Кира Гольдштейн дала советы родителям, обеспокоенным вопросом о том, как поступать, если ребенок-подросток просит отпустить его встретить Новый год с друзьями. В интервью «Газете.Ru» она подчеркнула, что разногласия на эту тему возникают из-за естественных страхов взрослых, связанных с чувством ответственности за жизнь ребенка.

Гольдштейн предложила взрослым задуматься о готовности отпустить сына или дочь на подобное мероприятие. По ее мнению, доверие и понимание привычек ребенка должны служить основой для принятия положительного решения. Родители, понимающие потребности подростка в социализации и установлении контакта со сверстниками, создают пространство для взаимного уважения и взаимопонимания.

Специалисты советуют разрешить ребенку отправиться на вечеринку, принимая осознанное решение, основанное на знании его окружения и характера. При этом родителям важно уметь выстроить открытый диалог с ребенком, давая ему почувствовать себя равноправным участником семейных решений.

Подростковый возраст — время активного социального взаимодействия, и друзья становятся центром личной вселенной молодого человека. Формирование опыта общения вне семьи способствует формированию личностных качеств, таких как независимость и принятие ответственности за собственный выбор.