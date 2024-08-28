Психолог Гольдштейн призвала родителей школьников говорить об учебном процессе в позитивном ключе

Психолог Онлайн-школы № 1 Кира Гольдштейн в беседе с «Газетой.Ru» призвала родителей школьников не показывать свой стресс детям в первые дни учебного процесса. Лучше, по словам специалиста, сосредоточиться на позитивных вещах, чтобы ребенок не воспринимал начало учебного года, как «День Х».

В первый учебный день можно оставить в рюкзаке школьника приятный сюрприз, например, положить брелок или записку с пожеланием.

«Неожиданности, даже самые маленькие, всегда вызывают улыбку и делают день чуточку лучше», — процитировало ИА НСН психолога.

О школе стоит говорить в позитивном ключе, чтобы ребенок не перенимал негативный опыт, добавила Гольдштейн.

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