Психолог Гольдштейн отметила, что вера в Деда Мороза помогает детям формировать позитивное отношение к миру

Рассказы ребенку о существовании Деда Мороза — это форма игры, необходимой для развития воображения и эмоциональной устойчивости. Такое мнение озвучила психолог Кира Гольдштейн в беседе с «Газетой.Ru» .

Эксперт подчеркнула, что детская фантазия играет важную роль в развитии ребенка, помогая справляться с тревожностью и формировать позитивное отношение к миру.

Однако постепенное осознание ребенком реальности должно сопровождаться поддержкой родителей, превращаясь в процесс совместного творчества и укрепления семейных традиций. По словам психолога, сохранение веры в чудо укрепляет эмоциональную устойчивость детей и формирует положительные жизненные установки.