Психолог Гольдштейн отметила, что доверительные отношения с родителями помогут защитить детей от мошенников

В Москве зафиксировано новое мошенничество: преступники представляются школьными психологами и предлагают детям пройти тестирование по подозрительным ссылкам, получая доступ к их личным данным или банковским картам. Психолог Кира Гольдштейн в беседе с РИАМО поделилась методами защиты детей от психологической травмы.

Как отметила эксперт, используя звание «психолога», злоумышленники добиваются доверия жертв и снижают их настороженность. Гольдштейн подчеркнула, что обман может сильно повлиять на эмоциональное состояние ребенка, который начинает чувствовать себя преданным и растерянным. Это может привести к недоверию к психологам и тревожности при общении с незнакомыми взрослыми, написал сайт «ФедералПресс».

Эксперт рекомендовала родителям обсуждать с детьми подозрительные ситуации и предупреждать их о том, что настоящие школьные психологи не будут писать в личные чаты, просить денег или предлагать переходить по ссылкам. Важно, чтобы ребенок делился подозрительными сообщениями с родителями.