Психолог Гнедовская: рождение ребенка после 40 лет опасно чрезмерной гиперопекой

Психолог Роза Гнедовская, специализирующаяся на кризисах в отношениях, в беседе с ИА НСН сообщила о том, что рождение ребенка после 40 лет может привести к чрезмерной опеке над ним со стороны матери.

Дело в том, что эмоциональная усталость женщин старшего возраста может приводить к тому, что они не всегда способны передавать ребенку достаточное количество энергии и позитивного настроя.

Как пояснила специалист, такие матери часто испытывают сильную тревогу, которая выражается в чрезмерной опеке над ребенком. По ее мнению, гиперопека может оказаться вреднее, чем недостаток внимания, ведь эта тревога передается малышу. Специалист считает, что парам, рассматривающим возможность позднего родительства, будет полезно заранее пройти психологическое тестирование и подготовиться к изменениям в жизни.