Психолог Глаголев рассказал о «феномене невыносимой тишины», который возникает во время отдыха

Многие люди возвращаются из отпуска с ощущением, что не отдохнули. Life.ru обсудил с психологом Евгением Глаголевым, почему отдых может вызывать тревогу и дискомфорт.

По словам специалиста, такое состояние называют «феноменом невыносимой тишины». Оно возникает, когда человек впервые за долгое время остается без рабочих задач. Постоянная работа становится своеобразным психологическим буфером, который не позволяет тревожным мыслям и внутренним конфликтам выходить на поверхность. Но в момент отдыха этот механизм исчезает.

Особенно сильно этому состоянию подвержены так называемые достигаторы, чья самооценка полностью связана с профессиональными успехами. Для них отдых воспринимается как потеря продуктивности и угроза идентичности.

Также в группе риска люди с тревожным типом привязанности и выраженным перфекционизмом, представители помогающих профессий — врачи, учителя, социальные работники, а также молодые специалисты, выросшие в культуре hustle.

Чтобы понять, не стала ли хроническая занятость способом психологического избегания, специалист предложил обратить внимание на несколько признаков: чувство тревоги или вины в выходные, беспокойство при мысли о длительном отпуске, постоянная проверка рабочей почты, ощущение пустоты в тишине, невозможность отдыхать без конкретной цели, чувство потерянности после отдыха. Если совпадают четыре и более пункта, то работа выполняет защитную психологическую функцию.