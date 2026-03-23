Психолог Глаголев отметил, что профессиональный специалист не навязывает готовые сценарии и не дает прямых советов

Психолог и глава психологического хаба платформы «Просебя» Евгений Глаголев рассказал Life.ru , как отличить квалифицированного специалиста от недобросовестного. Он подчеркнул, что с ростом спроса на психологическую помощь увеличилось и количество людей, называющих себя специалистами без должной подготовки.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это профильное образование и дополнительная подготовка в конкретном методе. Однако важно учитывать уровень обучающей организации и количество часов. Не стоит ориентироваться на количество дипломов, так как это не всегда показатель профессионализма.

Стиль общения с клиентом также является важным индикатором. Профессионал не навязывает готовые сценарии и не дает прямых советов, а помогает человеку лучше понять себя и самостоятельно разрешить внутренние конфликты. Среди тревожных сигналов — обещания быстрого решения проблемы, гарантии результата, навешивание ярлыков, давление и морализаторство.

Глаголев также отметил, что иногда проблема может быть не в квалификации специалиста, а в личной совместимости. Важно субъективное ощущение безопасности и доверия. Профессионал прозрачно отвечает на вопросы о методах работы, формате сессий и конфиденциальности. Не стоит автоматически выбирать самого дорогого специалиста, важнее понять, кто перед вами и насколько вам с ним комфортно.