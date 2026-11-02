Психолог Глагола призвала выбирать настольную игру с учетом интересов всех участников

При выборе настольной игры для ребенка важно учитывать интересы всех участников, а не только возрастную маркировку и популярность персонажей. Об этом RT рассказала детский и семейный психолог Светлана Глагола.

Скука родителей во время совместных игр с детьми напрямую снижает вовлеченность ребенка, заявила Глагола.

«Дети быстро чувствуют такое отношение, и их собственный интерес тоже пропадает», — пояснила она.

Специалист рекомендует выбирать форматы, интересные всем: например, игры на скорость или поиск предметов вместо монотонного передвижения фишек.

Глагола не советует покупать сложные игры «на вырост» и настолки только из-за известных мультгероев — это может вызвать у ребенка раздражение или оставить его равнодушным. При этом гнаться за узконаправленными развивающими играми не обязательно: навыки речи, памяти и логики тренируются и во время обычных развлекательных партий.