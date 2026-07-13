Психолог Гладких указала на желание некоторых мужчин получать в подарок цветы

Психолог Лилия Гладких заявила в беседе с РИАМО , что многие мужчины были бы не против получить в подарок букет цветов, но не говорят об этом из-за страха насмешек и стереотипов.

По словам эксперта, цветы мужчинам часто дарят после концертов или спектаклей. Это общепринятая норма — знак признания таланта и уважения к творчеству. Однако в обычной жизни подарки в виде цветов пока остаются не совсем привычной практикой для мужчин из-за существующих стереотипов о мужественности и женственности.

Как пояснила психолог, со временем границы между мужскими и женскими символами начинают стираться, и то же самое происходит с представлениями о подарках, добавил сайт KP.RU.