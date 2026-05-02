Психолог Гладких связала усталость от дачи со стремлением получить одобрение окружающих

Клинический психолог Лилия Гладких рассказала, почему отдых на даче иногда вызывает больше усталости, чем работа в офисе. Об этом сообщило РИАМО .

По словам эксперта, причина кроется не в физическом напряжении, а во внутреннем давлении и желании получить одобрение окружающих.

«Грядки должны быть безупречными, плоды — крупными и в изобилии, а забор — идеально ровным. Эти фрукты начинают ощущаться как дети», — отметила специалист.

Чтобы снизить уровень стресса на даче, Гладких рекомендовала ставить реалистичные цели и ожидания от ухода за участком. Также важно создавать на даче комфортные зоны для отдыха, добавил сайт Infox.ru.