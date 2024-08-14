Психолог Гифт: анализ своих эмоций является главным инструментом развития эмоционального интеллекта

Анализ своих эмоций и их влияние на окружение является главным инструментом развития эмоционального интеллекта. Об этом изданию РИАМО рассказала психолог Ирина Гифт.

Тем, кому сложно проводить такой анализ, можно обратиться к спискам с названиями эмоций, которые есть в интернете. Важно также смотреть не только на свои чувства, но и на то, как на вас реагирует собеседник, написала Neva.Today.

По словам специалиста, контролируя эмоции, человек научиться отстаивать личные границы и справляться с негативом. Хорошим методом борьбы с негативными чувствами также являются техники дыхания и расслабления.

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