Психолог Герасимова назвала агрессию и снижение успеваемости у ребенка признаками эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание у детей может иметь более яркие и неожиданные проявления по сравнению со взрослыми. Это связано с возрастными особенностями психики, рассказала психолог Анастасия Герасимова из Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы в беседе с РИАМО .

«Детское выгорание происходит из-за психофизических особенностей, чрезмерной учебной нагрузки, усиленных спортивных занятий или давления со стороны родителей и общества», — отметила специалист.

По ее словам, у ребенка могут наблюдаться снижение успеваемости и физической активности, а также появление капризов, агрессии, замкнутости и желания избегать общения, сообщила газета «Петербургский дневник».

Кроме того, Герасимова подчеркнула, что стоит обратить внимание на повышенную раздражительность, тревожность, плаксивость или замкнутость ребенка. Если у него снижается интерес к любимым занятиям, общению с друзьями и играм, это тоже может быть тревожным сигналом.