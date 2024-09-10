Психолог Герасименко положительно оценила идею об обязательном примирении при разводе

Судебный психолог Татьяна Герасименко одобрила предложение об обязательном примирении при разводе, назвав его блестящей мыслью. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам специалиста, в такой ситуации супруги смогут проанализировать свои проблемы. Вероятно, они найдут альтернативное решение. Однако для сохранения семьи важно наличие взаимоуважения и отсутствие насилия, отметила эксперт.

Она также указала на необходимость медиации перед подачей заявления о расторжении брака.