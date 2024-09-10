Психолог Герасименко положительно оценила идею об обязательном примирении при разводе

Судебный психолог Татьяна Герасименко одобрила предложение об обязательном примирении при разводе, назвав его блестящей мыслью. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, в такой ситуации супруги смогут проанализировать свои проблемы. Вероятно, они найдут альтернативное решение. Однако для сохранения семьи важно наличие взаимоуважения и отсутствие насилия, отметила эксперт.

Она также указала на необходимость медиации перед подачей заявления о расторжении брака.

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