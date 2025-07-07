Психолог Гебо рассказала, что мужчины могут выражать ревность через агрессию

Ревность — это мощное чувство, которое может серьезно повлиять на отношения между людьми. Клинический психолог и терапевт Ксения Гебо поделилась с KP.RU наблюдениями о том, как мужчины и женщины проявляют ревность и как можно справиться с этим чувством.

Гебо отметила, что мужчины могут выражать ревность через агрессию или стремление контролировать партнера. Женщины же чаще проявляют ревность через эмоциональные реакции, например, плач или раздражение. Они также могут задавать множество вопросов о других людях в жизни партнера.

По словам психолога, ревность часто связана с неуверенностью в себе, страхом потерять любимого человека или недоверием. Поэтому важно работать над укреплением самооценки и доверия в отношениях, чтобы ревность не разрушала их.

Эксперт подчеркнула, что ревность может быть необоснованной и возникать из-за внутренних страхов или переживаний, а не из-за реальных угроз отношениям. Она рекомендовала научиться различать реальные причины для беспокойства и свои собственные эмоциональные реакции.