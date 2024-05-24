Психолог Гаврилова: шопинг при нехватке времени или денег может вызвать негативные эмоции

Психолог и преподаватель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Алена Гаврилова в беседе с «Петербургским дневником» развеяла миф о пользе шопинга для психологического здоровья.

По словам эксперта, шопинг при нехватке времени или денег может вызвать негативные эмоции и испортить настроение на весь день.

«Если говорить о стрессе, то покупка может ухудшать настроение, если не удовлетворяет потребности, например, когда человек покупает не сильно понравившуюся вещь», — отметила она.

Гаврилова добавила, что шопинг не должен превращаться в единственный способ получения радости, иначе походы по магазинам перерастут в зависимость, разрушающую психику.