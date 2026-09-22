Психолог Гаврилов предупредил, что совместная работа супругов может стать угрозой для их отношений

Психолог Дмитрий Гаврилов предупредил, что совместная работа супругов в одной компании может стать угрозой для их отношений. По его словам, это риск не только для семьи, но и для всего коллектива. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» .

Особенно остро проблема проявляется, если один из партнеров занимает руководящую должность. Коллеги всегда знают о связи пары и могут воспринимать поощрения как личные, а не профессиональные. Это создает напряжение и дискомфорт в команде.

В результате под угрозой оказываются не только отношения внутри семьи, но и профессиональная репутация обоих супругов, а также эффективность работы всего подразделения.