Психолог Гаудиум назвала самым простым способом принятия решений знание своих сильных и слабых сторон

Чтобы принять верное решение по тому или иному вопросу в жизни, в первую очередь надо хорошо знать все свои слабые и сильные стороны. Также важно понимать, что в разных сферах жизни нужно опираться на разные качества, рассказала РИАМО психолог Аполлинария Гаудиум.

Например, если у человека хорошо идут дела в бизнесе, а личная жизнь хромает, ему нужно обратиться за советом к тому, у кого выстроены прочные отношения со второй половиной.

«Помните, у этих людей тоже есть свои слабые стороны, в которых вы, вероятно, сильны. И вы можете предложить им свою адекватную помощь в нужный момент», — добавила Гаудиум.

Люди, у которых ваша слабая сторона оказывается сильной, смогут помочь вам развиваться, сказала психолог.