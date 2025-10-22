Психолог Гарифуллин указал на риск развития тревожности и кислородного голодания из-за тумана

Кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин предупредил о негативных последствиях, которые может вызвать туман для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил Life.ru .

По словам специалиста, при такой погоде жители столичного региона рискуют столкнуться с приступами тревожности и вероятным обострением заболеваний.

«Когда приходит воздушный поток с большим содержанием влаги, мы начинаем выдыхать воду вместе с кислородом. Это приводит к кислородному дефициту», — добавил психолог.

Он посоветовал пожилым людям оставаться дома при тумане, чтобы избежать негативного влияния недостатка кислорода и повышенной влажности.