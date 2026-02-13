Психолог Галкина отметила, что потребность в любви остается актуальной, несмотря на споры о популярности Дня Влюбленных

Потребность в любви остается актуальной, несмотря на споры о популярности Дня святого Валентина. Об этом рассказала Life.ru практикующий психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Мария Галкина.

По данным ВЦИОМ за 2025 год, доля россиян, планирующих порадовать близких подарками ко Дню святого Валентина, за 20 лет сократилась в полтора раза — с 51 % до 34 %. При этом многие по-прежнему отмечают эту дату.

Психолог объяснила, что влюбленность — это «коктейль» гормонов, который начинается с андростенола и включает дофамин, тестостерон, окситоцин, вазопрессин, серотонин, адреналин и норадреналин.

Галкина подчеркнула, что любовь выходит далеко за рамки пары и свиданий.

«Любовь — шире, чем романтика. Это способность быть рядом, слышать, заботиться, быть услышанным», — отметила она.

По словам эксперта, потребность в любви и привязанности — базовая, как потребность в безопасности и удовлетворении физиологических нужд.

«Любить — значит выходить за пределы себя», — заключила психолог.

Организатор душевных мероприятий «Просвет» Светлана Мясникова добавила, что отношение к 14 февраля у людей действительно разное, но интерес к живому общению остается высоким.