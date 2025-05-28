Психолог Галиева связала буллинг с низким уровнем эмпатии и невоспитанностью

Одной из серьезных проблем в школах остается буллинг — устойчивое агрессивное поведение отдельных учащихся или групп, направленное на другого школьника. Причины таких поступков объяснила психолог Светлана Галиева в беседе с «Российской газетой».
По словам эксперта, главной причиной травли служит недостаточная воспитанность и незнание моральных ориентиров, различий между добром и злом. Иногда агрессорами становятся школьники с низкой способностью к сочувствию или личностными расстройствами, добавила pravda-nn.ru.
Специалист отметила, что борьба с буллингом требует многогранного подхода. Следует установить адекватное соотношение между степенью правонарушения и наказанием. Как сообщила «ТСН24», педагоги обязаны научиться распознавать разницу между обычным конфликтом и целенаправленной травлей, реагируя грамотно и эффективно.
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