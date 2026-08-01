Психолог Галич рассказала о трансформации дружбы в условиях современного мира

В четверг, 30 июля, отмечался День дружбы. В сложные времена дружба часто становится главной опорой для людей. Но что мы понимаем под «дружбой» сегодня и какие препятствия существуют для ее построения? Кандидат психологических наук Татьяна Галич рассказала «Вечерней Москве» о трансформации дружеских отношений в современном обществе.

В век цифровых технологий ценность человека в социальных сетях может зависеть от количества друзей. Психологи называют это «френдфляцией» — удорожанием дружеских отношений. Татьяна Галич объясняет, что в условиях экономического кризиса люди реже встречаются с друзьями из-за роста цен.

«В изобильные времена люди встречаются чаще. Сейчас мы находимся в другом спектре: чаще ходим в кафе, на культурные мероприятия», — отмечает эксперт.

Однако встречи на мероприятиях становятся предпочтительнее простого общения «на поговорить» из-за хронической перегрузки и усталости. Галич также подчеркивает, что сегодня люди стартуют из разных социальных и культурных слоев, что усложняет поиск общих интересов и ценностей. В советское время дружба строилась на значимом эмоциональном прошлом, общем деле и планах на будущее.

«Дружба не уходит, но сдает позиции. Сегодня нам даже странно смотреть старые фильмы, где люди дружат со школьных или институтских времен всю жизнь», — говорит она.

По мнению психолога, дружба трансформируется и ищет баланс в условиях современного мира. Мы пытаемся переосмыслить это понятие, встраивая его в стиль жизни, но пока это не всегда получается органично.