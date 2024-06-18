Психолог Галич: любые эмоции человека имеют смысл

У многих людей отсутствует навык распознавания своих чувств. Им необходимо помнить, что любая эмоция, даже самая негативная, имеет право на существование, сообщила кандидат психологических наук, специалист по работе с психотравмой Татьяна Галич в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, осознание и проживание любых эмоций делает жизнь более гармоничной, наполненной и яркой. Чувства считаются сигналом того, что конкретно сейчас происходит между человеком и миром.

Чтобы научиться распознавать эмоции во взрослом возрасте, психолог посоветовала читать художественную литературу, смотреть хорошее кино и побольше наблюдать за людьми.