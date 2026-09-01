Психолог Гайнулина посоветовала наполнить 1 сентября семейными традициями

По мнению специалиста, первый день учебного года часто проходит в спешке, но на самом деле он важен для всех членов семьи. Для первоклассников это начало школьной жизни, для других учеников — очередной или последний год учебы, а для родителей — возможность вспомнить свои школьные годы.

Гайнулина рекомендует внести несколько изменений, чтобы сделать день особенным. Начать можно с приятного завтрака всей семьей и постараться создать легкое праздничное настроение. После школы психолог советует сходить в парк, кино или кафе. А вечером можно накрыть стол и поговорить о том, как прошел первый учебный день.

Одна из предложенных традиций — ежегодно делать фотографию в одном и том же месте или записывать небольшие заметки о ребенке. Такие записки можно складывать в коробку вместе с фотографиями и детскими рисунками, чтобы через несколько лет получить маленький семейный архив.