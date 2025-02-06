Психолог Габерштейн: подростки нуждаются в наставнике в возрасте 12-13 лет

Закон об установлении института наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних одобрили на 574-м заседании Совета Федерации. Принятие решений о назначении наставника будет контролировать Минпросвещения России. Психолог Юлия Габерштейн в эфире Общественной Службы Новостей высказала свое мнение об этом законе.

Она отметила, что есть вопросы к его формулировкам. По ее словам, не каждый человек подойдет на роль наставника для сложного подростка.

«Сейчас подростковый возраст начинается с девяти лет, и примерно с 12–13 лет у детей стираются границы, тогда они могут быть агрессивными, жестокими, но это ничего не говорит о том, каким этот ребенок станет в дальнейшем. Именно в этот момент важно подхватить подростка и дать ему наставника», — пояснила специалист.

Габерштейн подчеркнула, что ответственность за наставничество должны нести социальные органы. Важно организовать процесс таким образом, чтобы подросток сам мог выбрать наставника из представителей организации.

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