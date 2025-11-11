Психолог Фокина рассказала, что незапланированные покупки для ребенка часто связаны с чувством вины

Поход в магазин с ребенком нередко превращается в испытание для родителей. Дети настойчиво требуют новые игрушки или сладости, и многие взрослые сдаются под их натиском. Кандидат психологических наук Александра Фокина в интервью KP.RU поделилась советами, как не поддаваться на шантаж.

Специалист объяснила, что часто родители совершают незапланированные покупки не столько из желания порадовать ребенка, сколько из чувства вины или усталости. Она рекомендовала проанализировать свои мотивы, чтобы лучше понимать, почему в определенных ситуациях мы уступаем требованиям ребенка.

Фокина подчеркнула, что укреплять связь с ребенком можно не через покупки, а через совместные игры, общение и внимание. Это способствует формированию близости и доверия в семье. Психолог также рекомендовала создавать собственные семейные традиции, отмечать достижения ребенка и проводить время вместе, например на прогулках или играя в игры.