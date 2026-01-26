Психолог Филяева назвала ложь нормальным этапом взросления в возрасте пяти-семи лет
Сказкотерапевт Светлана Филяева в эфире радиостанции «Говорит Москва» посоветовала родителям не переживать, если дети начали обманывать. По словам специалиста, это момент связан с взрослением ребенка.
Как отметила эксперт, обманы взрослых могут появиться в пять-семь лет. Филяева подчеркнула, что в таком возрасте ложь — это норма развития ребенка.
«Пять–семь лет — в этом возрасте, как правило, происходят первые эксперименты с враньем», — сказала она.
Психолог добавила, что обман в сказках часто показывает добро, если он помогает герою спастись от зла или победить его.