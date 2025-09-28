Психолог Филиппова отметила, что сокращение рабочей недели поможет снизить уровень хронического стресса

В России активно обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю. Эксперты полагают, что это повысит продуктивность и улучшит качество жизни сотрудников. Психолог и гештальт-терапевт Алена Филиппова в беседе с KP.RU отметила, что четырехдневная рабочая неделя может помочь завершить незавершенные дела не только в работе, но и в личной жизни.

По словам специалиста, у людей появится время на семью, саморазвитие и хобби, что снизит уровень хронического стресса и эмоционального выгорания.

Филиппова подчеркнула, что успех зависит от системного подхода. Если нагрузку не пересмотреть и не уменьшить, а просто распределить ее на четыре дня, это может вызвать еще больший стресс.