Психолог Феникс назвала быстрый переход к запросам признаком консуматорши

Некоторые женщины строят общение с представителями противоположного пола ради личной, чаще материальной, выгоды, маскируя свои намерения под желание создать крепкую пару. Как вычислить так называемых консуматорш, рассказала клинический психолог Мария Феникс в беседе с News.ru .

По словам эксперта, такие дамы на второй день общения могут просить денег на аренду квартиры или оплату такси. Их интерес к человеку развивается стремительно, и они быстро переходят к запросам.

«Настоящий интерес к человеку обычно развивается медленно. Консуматорше важно одно — выгода», — пояснила специалист.

Психолог рекомендовала задавать прямые вопросы и проверять, готов ли партнер к равноценному обмену. Отношения — это диалог, а не счет-фактура, подытожила Феникс.