Психолог Федорина: группы «на полдня» в детсадах помогут ребенку социализироваться

Группы кратковременного пребывания в детских садах помогут ребенку повзрослеть и успешно влиться в социум. Об этом рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Екатерина Федорина в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, в коллективе малыш ежедневно встречается со сверстниками, получает жизненный опыт и усваивает нормы поведения в обществе. Таким образом ребенок развивает коммуникативные навыки и учится отпускать от себя маму, сообщил «Петербургский дневник».
Кроме того, игры в детском саду учат малышей проявлять вежливость, помогать товарищу, мириться после ссор, отметила Федорина.
Доску в честь гвардии лейтенанта Александра Водопьянова открыли в Красногорске
Камеры выявили 3 тысячи нарушителей правил перехода через ж/д пути в Подмосковье летом
Центробанк подготовил проект комплексного урегулирования долгов по кредитам
Детский сад в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске построят к декабрю
Экс-премьер Чечни предложил запретить изучать в школах теорию эволюции Дарвина
Теплосеть от котельной № 4 на улице Энергетиков отремонтировали в Дедовске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте