Психолог Федорина: группы «на полдня» в детсадах помогут ребенку социализироваться

Группы кратковременного пребывания в детских садах помогут ребенку повзрослеть и успешно влиться в социум. Об этом рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Екатерина Федорина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в коллективе малыш ежедневно встречается со сверстниками, получает жизненный опыт и усваивает нормы поведения в обществе. Таким образом ребенок развивает коммуникативные навыки и учится отпускать от себя маму, сообщил «Петербургский дневник».

Кроме того, игры в детском саду учат малышей проявлять вежливость, помогать товарищу, мириться после ссор, отметила Федорина.