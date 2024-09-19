Психолог Федорина: адаптация ребенка к группе в детсаду длится около месяца

Обычно адаптация ребенка к группе в детском саду длится около месяца при регулярном посещении. Однако в некоторых случаях процесс привыкания может затянуться на более долгий период, рассказала психолог Екатерина Федорина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, это зависит от индивидуальных особенностей малыша. При возникновении трудностей с адаптацией можно перейти в группу, которая работает по принципу «вместе с мамой». Также подойдут мини-группы, где воспитатель уделит ребенку намного больше внимания, сообщил сайт kp.ru.

В любом случае при первых сложностях не стоит полностью отказываться водить ребенка в сад. Малышу очень важно научиться отпускать от себя маму и социализироваться, отметила Федорина.