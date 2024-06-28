Психолог Фатеева: дыхательные практики помогут справиться с волнением перед экзаменами

Поступление в вуз — серьезный стресс для самих выпускников школ и их родителей. Как взрослые могут поддержать абитуриентов, рассказала психолог Олеся Фатеева в беседе с Gazeta.SPb.

Эксперт посоветовала обратить внимание на позитивные установки.

«Не надо программировать себя мыслями типа „какой будет ужас, если я не сдам“, „я так плохо готов, что точно не сдам“. Нужно заменить эти фразы на другие, например: „как здорово будет, когда я все сдам“», — посоветовала специалист.

По ее словам, родителям стоит обучить детей технике самопомощи. Так, в период сильного волнения эффективность покажут дыхательные практики и простые физические упражнения.

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