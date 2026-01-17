Психолог Фалина посоветовала дыхательные упражнения при тревоге из-за экзаменов

Многие школьники, а также их родители ощущают беспокойство на фоне приближающейся сдачи ЕГЭ. Как справиться с неприятным состоянием, рассказала психолог Елизавета Фалина в беседе с properm.ru .

По словам эксперта, простым способом снятия напряжения служат дыхательные практики. Она обратила внимание на дыхание по квадрату. Эта техника помогает быстро уменьшить уровень стресса. Необходимо глубоко вдохнуть на протяжении четырех секунд, задержать дыхание на семь секунд, плавно выдохнуть в течение восьми секунд.

Кроме того, психолог предложила упражнение с релаксацией тела. Следует напрягать мышцы конечностей, а затем расслаблять их.