Психолог Фахрутдинова назвала замалчивание проблем ради внешнего спокойствия одной из главных ошибок семейных конфликтов

Семейный психолог Екатерина Фахрутдинова рассказала «Известиям» о распространенных ошибках, которые совершают пары при попытках избежать семейных конфликтов. Такие ошибки могут привести к повторению ссор и ухудшению отношений.

Одной из главных ловушек специалист назвала отказ от паузы для осмысления причин ссоры. В стремлении быстро прекратить спор партнеры игнорируют первопричину напряжения. По словам эксперта, конфликт — это лишь симптом глубокого межличностного кризиса, который формировался длительное время.

Вторая ошибка — отсутствие времени на анализ собственных чувств и эмоций партнера. Во время острой фазы сильные переживания мешают объективно оценивать ситуацию. Психолог рекомендует брать тайм-аут и возвращаться к диалогу только после снижения эмоционального накала.

Третья проблема — привычные автоматические реакции, усвоенные в детстве. Прежде чем ответить партнеру, эксперт советует задуматься, какие чувства вызовет эта фраза и не станет ли она причиной нового витка скандала.

Фахрутдинова также предостерегла от желания выиграть конкретный спор любой ценой. Замалчивание проблем ради внешнего спокойствия не решает их, а нерешенные противоречия со временем возвращаются. Своевременная пауза позволяет обсудить долгосрочные цели и ценности пары.