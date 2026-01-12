Психолог Ежиков отметил, что при планировании изменений в жизни с начала года важно быть честным с собой

При планировании изменений в жизни с начала нового года важно быть честным с собой и реалистично оценивать свои желания и возможности, заявил психолог, коуч руководителей высшего звена Алексей Ежиков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что успех в осуществлении планов зависит от способности человека адекватно оценивать разрыв между своими желаниями и реальными возможностями. По его словам, попытка начать новую жизнь с Нового года часто заканчивается неудачей из-за нереалистичных ожиданий.

«Важно быть честным по отношению к себе самому», — отметил психолог.

