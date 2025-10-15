Психолог Евстигнеев рассказал, что стабильные пары формируются при разнице в возрасте до семи лет

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев рассказал « Москве 24 », что наиболее гармоничные и стабильные семейные пары зачастую формируются при разнице в возрасте от нуля до семи лет.

По его словам, такой диапазон позволяет партнерам оставаться представителями одного поколения, обогащая друг друга небольшим опытом.

«С клинической точки зрения само понятие идеальной разницы в годах — это миф. Успех союза определяется не цифрой в паспорте, а психологической зрелостью», — отметил эксперт.

При этом Евстигнеев добавил, что риски серьезных проблем все же возникают при разнице более 15-20 лет.