Психолог Евстигнеев отметил, что «цифровая детоксикация» может быть опасна для тревожных людей

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в разговоре с «Москвой24» предупредил, что «цифровая детоксикация» может представлять опасность для людей со склонностью к тревожным расстройствам. Тишина может стать катализатором катастрофических мыслей и панических атак.

Среди россиян стал популярным челлендж «сырая скука», который предполагает 15 минут в тишине без телефона и музыки. Некоторые пытаются сделать его ежедневным ритуалом.

«Для многих, часто неосознанно, постоянный информационный шум является своего рода психологической защитой, барьером от встречи с собственным внутренним хаосом. Когда этот барьер резко убирают, человек может столкнуться с тем, к чему совершенно не готов», — отметил психолог.

Специалист подчеркнул, что у людей с непроработанным травматическим опытом такая практика может вызвать флешбэки, а у находящихся в депрессии — усилить зацикливание на негативных мыслях.

Евстигнеев рекомендовал начинать с коротких интервалов, буквально две–три минуты, внимательно прислушиваясь к своему состоянию. Он также посоветовал использовать дыхание или телесные ощущения как «якорь» для мягкого переключения внимания. Если же практика вызывает нарастающую панику или душевную боль, ее следует немедленно прекратить.