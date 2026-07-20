Психолог Евдокимова указала на эффектвность метода снижения стресса через наблюдение за дыханием

В эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Юлия Евдокимова рассказала о методе снижения стресса через наблюдение за дыханием.

По словам специалиста, достаточно сосредоточиться на движении диафрагмы и передней стенки живота во время вдоха и выдоха. Осознавание своего дыхания и перенос внимания на телесные ощущения помогают уменьшить состояние стресса и тревоги.

Ранее другой психолог, Елена Соловьева, говорила о терапевтических свойствах «трансового состояния», в которое можно погрузиться во время занятий спортом, йогой, рукоделием, а также на театральных постановках и концертах классической музыки.