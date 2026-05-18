Психолог Евдокимова призвала родителей не упрекать ребенка за ошибки

Психолог Алена Евдокимова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась мнением о том, как родители могут помочь детям стать более устойчивыми к неудачам. Она отметила, что ошибки — это нормальная часть процесса обучения, и важно научить ребенка правильно их воспринимать.

Специалист подчеркнула, что неудачи могут подорвать уверенность в себе, если воспринимать их как признак того, что мы плохие. Однако если рассматривать их как возможность понять, где появились пробелы, то появляется стимул действовать. Такое отношение помогает снизить тревожность и развить устойчивость, добавил KP.RU.

Психолог рекомендует родителям не упрекать ребенка за ошибки, а разбирать их вместе с ним. Важно обращать внимание не только на результат, но и на приложенные усилия.