Психолог Ершов заявил, что увлечение квадробикой нормально для детей в возрасте до 10 лет

В России становятся все более популярными новые субкультуры, такие как квадроберы, фурри и терианы. Дети и подростки начинают надевать маски животных и передвигаться на четвереньках. Политтехнолог, политический психолог и руководитель организации «Мастерская VIP Публичности» Александр Ершов поделился с «ФедералПресс» своим мнением о том, насколько опасны такие увлечения и как они влияют на молодежь.

Он пояснил, что квадробика представляет собой неофициальный вид активности, где дети и подростки передвигаются на четвереньках, подражая животным. При этом они могут носить маски и накладные хвосты, изображая различных животных, таких как лисы и волки. Психолог отметил, что проявлять интерес к квадробике в возрасте 9-10 лет вполне нормально.

Ершов посоветовал внимательно следить за поведением ребенка и поднимать вопросы только тогда, когда оно начинает выходить за рамки нормального. Эксперт полагает, что подростковый кризис обычно проявляется в возрасте 14-16 лет.