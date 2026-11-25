Отсутствие мужского примера толкает ребенка либо к замкнутости, либо к антисоциальному поведению. Об этом специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Психолог Ерофеева заявила, что мужчин должны воспитывать мужчины. По ее словам, женское общество — матери, бабушки, тети и няни — справляются с этой задачей с трудом, особенно в неполных семьях.

Эксперт отметила, что женское воспитание часто приводит к крайностям: гиперопеке или гипопеке. При гиперопеке мальчики вырастают забитыми, а при гипопеке — уходят в криминальные структуры и ведут антисоциальный образ жизни.